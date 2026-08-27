Panipat News: 1800 बच्चों के स्कूल में छह शिक्षकों की कमी, 11 की एसआईआर ड्यूटी से पढ़ाई प्रभावित

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1800 बच्चों के लिए 47 शिक्षक, छह की कमी और 11 की ड्यूटी से बढ़ा दबावराजकीय उच्च विद्यालय कैनाल कैंप में पहली से 10वीं तक करीब 1800 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। इनमें पहली से पांचवीं तक 800 से अधिक और छठी से दसवीं तक 961 विद्यार्थी हैं। स्कूल में असंध रोड, मॉडल टाउन के कुछ हिस्से, कच्चा कैंप, पुराना औद्योगिक क्षेत्र और आसपास की दर्जनों कॉलोनियों के विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण विद्यालय दोहरी शिफ्ट में संचालित हो रहा है। सुबह छठी से दसवीं और शाम को पहली से पांचवीं की कक्षाएं लगती हैं।छठी से दसवीं में 23 शिक्षक हैं, जबकि छह शिक्षकों की और आवश्यकता है। पहली से पांचवीं में 24 शिक्षक हैं, लेकिन इनमें से 11 की एसआईआर में ड्यूटी लगी हुई है। ऐसे में नियमित कक्षाओं पर इसका असर पड़ रहा है।विद्यालय में 25 कमरे हैं और चार नए कमरे निर्माणाधीन हैं। फिलहाल कमरों की कमी नहीं है, लेकिन परिसर में पर्याप्त खुली जगह नहीं होने के कारण दोहरी शिफ्ट की व्यवस्था करनी पड़ रही है। बच्चों के लिए स्वच्छ और ठंडे पानी की सुविधा उपलब्ध है। लड़के और लड़कियों के लिए चार-चार शौचालय हैं, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए तीन-तीन अतिरिक्त शौचालयों की मांग की गई है।खेल मैदान नहीं, बच्चों के आने-जाने के लिए भी कोई परिवहन सुविधा नहींकैनाल कैंप स्कूल की बड़ी कमी अपना खेल मैदान नहीं होना है। खेल उपकरण भी उपलब्ध नहीं हैं। स्कूल आने वाले बच्चे पैदल या साइकिल से पहुंचते हैं। परिवहन की कोई व्यवस्था नहीं है। प्राथमिक स्कूल इंचार्ज रमेश कुमार के अनुसार विद्यालय की ओर से अतिरिक्त शौचालयों और अन्य आवश्यक सुविधाओं की मांग संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखी गई है।कैनाल कैंप स्कूल एक नजर में-करीब 1800 विद्यार्थीछठी से 10वीं में 23 शिक्षक, छह की और जरूरतपहली से पांचवीं में 24 शिक्षक, 11 की एसआईआर ड्यूटी25 कमरे, चार निर्माणाधीनलड़के-लड़कियों के लिए चार-चार शौचालयतीन-तीन अतिरिक्त शौचालयों की मांगअपना खेल मैदान और खेल उपकरण नहींपरिवहन सुविधा उपलब्ध नहींपीएमश्री कन्या स्कूल में कमरों की कमी नहीं, दो कमरे कंडमपीएमश्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मॉडल टाउन में छठी से 12वीं तक करीब 1426 छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। विद्यालय में 58 शिक्षक हैं, जिनमें 38 पीजीटी, 12 टीजीटी और आठ अनुबंधित शिक्षक हैं। नवनिर्मित भवन में 25 कमरे हैं, जबकि पुराने भवन में 22 कमरे हैं। इसलिए कमरों की कमी नहीं है।हालांकि परिसर में दो कमरे कंडम घोषित हो चुके हैं और इनमें कक्षाएं नहीं लगाई जा रही हैं। छात्राओं के लिए आरओ और वाटर कूलर से स्वच्छ व ठंडे पानी की व्यवस्था है। आवश्यकता के अनुसार शौचालय उपलब्ध हैं। विद्यालय का परिसर खुला और हरा-भरा है और जगह की कमी नहीं है।विद्यालय का अपना खेल मैदान नहीं है। खेल गतिविधियां स्कूल के प्रांगण में ही करवाई जाती हैं। छात्राओं के लिए परिवहन की व्यवस्था भी नहीं है और वे पैदल या साइकिल से स्कूल पहुंचती हैं। प्रधानाचार्य के हाल में सेवानिवृत्त होने के बाद डीडी पावर पीएमश्री स्कूल जाटल के प्रधानाचार्य नरेश कुमार के पास है।पीएमश्री कन्या स्कूल की स्थितिकरीब 1426 छात्राएं58 शिक्षक : 38 पीजीटी, 12 टीजीटी, 8 अनुबंधितकुल 47 कमरे, कमरों की कमी नहींआरओ व वाटर कूलर की सुविधापरिसर खुला व हरा-भराअपना खेल मैदान नहींपरिवहन सुविधा नहींविद्यालयों में विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाना विभाग की प्राथमिकता है। निरीक्षण के दौरान सामने आई कमियों की समीक्षा कर संबंधित स्तर पर आवश्यक सुधार करवाए जाएंगे।राकेश बूरा, जिला शिक्षा अधिकारी, पानीपत।