Panipat News: शादी का झांसा देकर नाबालिग का याैनशोषण

विज्ञापन



गांव निवासी एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी 15 वर्षीय बेटी 26 अप्रैल को घर से लापता हो गई थी। परिजनाें उसको कई जगह तलाश किया। इसी बीच चार सितंबर को सूचना मिली कि गांव का ही युवक आरिफ उसे शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर ले गया है। आरिफ ने उसे एक किराये के कमरे में रखा है। वे सूचना मिलते ही माैकिे पर पहुंचे तो उनको देखकर आरोपी आरिफ मौका पाकर भाग निकला। परिजनों ने कमरे के भीतर से नाबालिग को अपने संरक्षण में लिया। पीड़िता ने परिजनों को बताया कि आरोपी उसे शादी का झांसा देकर लाया था और कमरे में बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। सनौली थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। संवाद

विज्ञापन

सनौली। थाना सनौली के एक गांव से 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। परिजनों ने सूचना के आधार पर किराये के कमरे पर छापा मारकर पीड़िता को सकुशल छुड़ाया। इस दाैरान आरोपी चकमा देकर भाग गया। थाना सनौली पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है।