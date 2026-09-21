निष्ठा से निभाएंगे अपना फर्ज : अभय
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत Updated Mon, 21 Sep 2026 06:02 AM IST
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मतलौडा। इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला रविवार को शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के पैतृक गांव कवी पहुंचे। गांव के बेनीवाल पाना धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने अभय चौटाला को बेनीवाल गोत्र का बटेऊ बताते हुए 21 हजार रुपये का शगुन देकर सम्मानित किया।
इस दौरान अभय चौटाला ने कहा कि वे गांव की मान-मर्यादा को कभी झुकने नहीं देंगे और समय आने पर अपना फर्ज पूरी निष्ठा से निभाएंगे। अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो अपने कार्यकर्ताओं और बिरादरी के साथ हमेशा मजबूती से खड़ी रही है।
पार्टी कार्यकर्ता पर किसी भी तरह की परेशानी आने से पहले इनेलो नेतृत्व वहां पहुंचता है। शिक्षा मंत्री का नाम लिए बिना उन पर हमला बोलते हुए पिछले दिनों गांव के एक पक्ष ने शिक्षा मंत्री के समर्थन में बैठक कर अभय चौटाला की टिप्पणी पर आपत्ति जताई थी। इसके जवाब में दूसरे पक्ष ने अभय चौटाला से मुलाकात कर उन्हें कवी गांव आने का न्योता दिया था। उन्होंने घोषणा की कि चौधरी देवीलाल की जयंती का राज्यस्तरीय समारोह नूंह जिले में 25 की जगह 27 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर इनेलो जिलाध्यक्ष कुलदीप राठी, प्रेम भालसी, हलका प्रधान एडवोकेट राजेंद्र जागलान, डॉ. नवीन नैन भालसी और हेमराज जागलान मौजूद रहे। संवाद
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इस दौरान अभय चौटाला ने कहा कि वे गांव की मान-मर्यादा को कभी झुकने नहीं देंगे और समय आने पर अपना फर्ज पूरी निष्ठा से निभाएंगे। अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो अपने कार्यकर्ताओं और बिरादरी के साथ हमेशा मजबूती से खड़ी रही है।
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पार्टी कार्यकर्ता पर किसी भी तरह की परेशानी आने से पहले इनेलो नेतृत्व वहां पहुंचता है। शिक्षा मंत्री का नाम लिए बिना उन पर हमला बोलते हुए पिछले दिनों गांव के एक पक्ष ने शिक्षा मंत्री के समर्थन में बैठक कर अभय चौटाला की टिप्पणी पर आपत्ति जताई थी। इसके जवाब में दूसरे पक्ष ने अभय चौटाला से मुलाकात कर उन्हें कवी गांव आने का न्योता दिया था। उन्होंने घोषणा की कि चौधरी देवीलाल की जयंती का राज्यस्तरीय समारोह नूंह जिले में 25 की जगह 27 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर इनेलो जिलाध्यक्ष कुलदीप राठी, प्रेम भालसी, हलका प्रधान एडवोकेट राजेंद्र जागलान, डॉ. नवीन नैन भालसी और हेमराज जागलान मौजूद रहे। संवाद
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