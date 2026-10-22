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Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Shopkeepers at Kalandar Chowk Market unanimously elected a new executive committee; Manoj Kumar appointed as president.

Panipat News: कलंदर चौक मार्केट के दुकानदारों ने सर्वसम्मति से चुनी नई कार्यकारिणी, मनोज कुमार बने प्रधान

Thu, 22 Oct 2026 09:52 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 09:52 PM IST
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Shopkeepers at Kalandar Chowk Market unanimously elected a new executive committee; Manoj Kumar appointed as president.
फोटो-52
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माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। कलंदर चौक मार्केट के दुकानदारों ने आपसी सहमति से बाजार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का गठन किया है। सर्वसम्मति से मनोज कुमार रेवड़ी को मार्केट का नया प्रधान नियुक्त किया गया है।

नवनिर्वाचित कार्यकारिणी में नवनीत कुमार को उपप्रधान, परमजीत कौर को सचिव और वरुण मग्गू को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। नए प्रधान मनोज कुमार ने सभी दुकानदारों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बाजार की समस्याओं के समाधान और व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर निर्णय पत्र पर किशोर कुमार, डिम्पल, प्रिंस, मोनू शर्मा, फरमान, संदीप, हबीब और अरशद मौजूद रहे।
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