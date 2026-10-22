Panipat News: मॉडल टाउन गुरुद्वारे में गुरु रामदास के प्रकाश पर्व पर सजाया कीर्तन दरबार

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गुरुद्वारा साहिब के प्रधान हरविंदर सिंह लाडी ने बताया कि प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में 21 से 23 अक्तूबर तक प्रतिदिन सायं भव्य कीर्तन दरबार सजाया जा रहा है। 25 अक्ततूबर को दोपहर 12 बजे एक महान अलौकिक नगर कीर्तन निकाला जाएगा। यह मॉडल टाउन के मुख्य मार्गों से होकर गुजरेगा। इस मौके पर राजिन्दर सिंह, परमजीत सिंह, अमरजीत सिंह, हरजिंदर सिंह, उपकार सिंह, अमरिंदर सिंह, बलविंदर सिंह व कुलवंत सिंह मौजूद रहे।

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पानीपत। मॉडल टाउन स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु रामदास सिंह सभा में गुरु रामदास पातशाह का प्रकाश पर्व समागम श्रद्धा व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। समागम के दूसरे दिन वीरवार को रागी जत्थों द्वारा प्रस्तुत मनमोहक कीर्तन सुन संगत निहाल हो गई। इस अवसर पर गुरु का अतुल्य लंगर अटूट बरताया गया।