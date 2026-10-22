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Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Shopkeepers staged a protest on Old Haridwar Road.

Panipat News: दुकानदारों ने पुराने हरिद्वार रोड पर किया रोष प्रदर्शन

Thu, 22 Oct 2026 09:57 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 09:57 PM IST
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Shopkeepers staged a protest on Old Haridwar Road.
सनौली। सनौली खुर्द गांव के अड्डा पर पुराने हरिद्वार रोड के दुकानदारों ने बिजली न आने पर रोष प्रदर्शन किया।
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दुकानदार राजेश, विक्रम और रवीश ने बताया कि लाइन में फॉल्ट के चलते बिजली नहीं आ रही। उन्होंने निगम अधिकारियों से बात की तो हड़ताल की बात कही। उन्होंने तीन हजार रुपये देकर प्राइवेट व्यक्ति की मदद से बिजली ठीक कराने का फैसला लिया। अधिकारियों ने पहले तो लाइन काटने का भरोसा दे दिया, लेकिन बाद में लाइन बंद करने से मना कर दिया। इस तरह से उनके तीन हजार रुपये भी गए और बिजली भी नहीं आई।
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