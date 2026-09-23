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Panipat News: आर्यन की हार से लगा झटका कोच बोले-बेहतर की थी उम्मीद

Wed, 23 Sep 2026 02:48 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:48 AM IST
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Shocked by Aryan's defeat, coach says: 'Expected better.'
संवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। करहंस गांव के 17 वर्षीय वुशु खिलाड़ी आर्यन का एशियन गेम्स में पदक जीतने का सपना मंगलवार को क्वार्टर फाइनल में हार के साथ टूट गया। परिणाम से उनके प्रशंसकों, परिजन को झटका लगा है। उनके कोच राजीव का कहना है कि हमें बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी। भविष्य के लिए आर्यन को अपनी तैयारी और मजबूत करनी होगी।
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जापान में चल रहे एशियाई खेलों में क्वार्टर फाइनल मुकाबले को लेकर जिले में खेल प्रेमियों के बीच उत्साह था। आर्यन के माता-पिता और कोच ने कहा कि इस पराजय के बावजूद एशियाड जैसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करना आर्यन के खेल कॅरिअर की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब उनका लक्ष्य आगामी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयारी को और मजबूत करना रहेगा।
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इससे पहले पुरुषों की 56 किलोग्राम सांडा स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में आर्यन को उज्बेकिस्तान के 24 वर्षीय खिलाड़ी सायदुल्लो अब्दुराशितोव से हार का सामना करना पड़ा। सोमवार को खेले गए मुकाबले में उन्होंने अफगानिस्तान के साफी शाहजादा को 2-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया था।
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