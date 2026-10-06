Panipat News: सेक्टर-25 में एक माह से सीवर ओवरफ्लो, खाली प्लॉटों में भरा दूषित पानी

विज्ञापन

पानीपत। सेक्टर-25, पार्ट-2 में पिछले करीब एक महीने से सीवर लाइन के ओवरफ्लो और लीकेज की समस्या बनी हुई है। ऐसे में दूषित पानी खाली प्लॉटों में जमा हो रहा है। इसके कारण स्थानीय निवासी नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। सेक्टर में बदबू और मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। महर्षि दयानंद पार्क सोसायटी के पदाधिकारियों व स्थानीय निवासियों ने उपायुक्त को शिकायत पत्र भेजकर तुरंत कार्रवाई की मांग की है।सचिव जगदीश चोपड़ा ने कहा कि सीवर ओवरफ्लो की समस्या पिछले एक महीने से बनी हुई है। खाली प्लॉटों में गंदा पानी भरने से हर समय बदबू आती रहती है। सीवर सफाई देख रहे ठेकेदार देवी राम को कई बार फोन किया गया और संबंधित जेई रिकी छौक्कर को भी दो बार अवगत कराया गया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। ठेकेदार के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए और इसे ब्लैकलिस्ट किया जाए।सोसायटी के प्रधान डीपी जुनेजा ने कहा कि दूषित पानी के भराव के कारण इलाके में जनस्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरा पैदा हो गया है और संक्रामक बीमारियां फैलने का डर बना हुआ है। प्रशासन को अति गंभीरता दिखाते हुए मशीनरी के जरिए सीवर लाइन की सफाई कर मेनहोल के लीकेज को स्थायी रूप से ठीक कराना चाहिए, ताकि निवासियों को राहत मिल सके।एचएसवीपी के कार्यकारी अभियंता जगमाल ने बताया कि सेक्टर-25-टू में सीवर जाम या ओवरफ्लो की जानकारी नहीं थी। इसे जल्द ही ठीक कराया जाएगा।