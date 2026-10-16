Panipat News: हस्तशिल्प के हुनर से विदेशों तक पहचान बना रहीं इसराना की सीमा

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संवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। इसराना की सीमा हस्तशिल्प के हुनर से अपनी अलग पहचान बना रही हैं। आठवीं कक्षा से शुरू हुआ उनका शौक अब उनकी प्रतिभा बन चुका है। वह घर में उपलब्ध सामान से आकर्षक तस्वीरें और सजावटी वस्तुएं तैयार करती हैं। उनकी बनाई कलाकृतियां ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से विदेशों तक पहुंच रही हैं और उन्हें वहां से ऑर्डर भी मिल रहे हैं।सीमा ने बताया कि बचपन से ही उन्हें हाथों से चीजें बनाने और उन्हें नया रूप देने का शौक रहा है। आठवीं कक्षा में पढ़ाई के दौरान हस्तशिल्प के प्रति उनकी रुचि बढ़ी। धीरे-धीरे उन्होंने अपनी कल्पनाशक्ति के दम पर अलग-अलग तरह की कलाकृतियां बनाना शुरू किया। समय के साथ उन्होंने अपने हुनर को निखारा और तस्वीरों के साथ सजावटी सामान तैयार करने लगीं।सीमा साधारण और घर में उपलब्ध वस्तुओं का इस्तेमाल कर आकर्षक कलाकृतियां बनाती हैं। किसी भी वस्तु को नया रूप देने के लिए वह बारीकी और रचनात्मकता के साथ काम करती हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए उन्हें अपनी कला लोगों तक पहुंचाने का अवसर मिला है। अब उनकी कलाकृतियों के लिए विदेशों से भी ऑर्डर मिल रहे हैं। उनका सफर इस बात का उदाहरण है कि निरंतर प्रयास और हुनर के दम पर महिलाएं अपने शौक को पहचान दिला सकती हैं।