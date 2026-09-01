Panipat News: संजय बने किन्नर समाज के हरियाणा महामंडलेश्वर

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पत्रकारों से बातचीत करते हुए महामंडलेश्वर संजय ने कहा कि सड़कों, टोल प्लाजा और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर वसूली करने वाले नकली किन्नरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों की पहचान कर कानून के हवाले किया जाएगा। उन्होंने बताया कि असली किन्नरों को गद्दी से आधिकारिक आईडी कार्ड जारी किए गए हैं, इसलिए आम जनता को नकली किन्नरों से सतर्क रहने की जरूरत है।उन्होंने स्पष्ट किया कि किन्नर समाज का मुख्य उद्देश्य बधाई देना है। बधाई के रूप में 1100 या 2100 रुपये लिए जा सकते हैं, इसके अलावा आमजन की इच्छा और सामर्थ्य को प्राथमिकता दी जाएगी। संवाद