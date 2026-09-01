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Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Sanjay becomes the Mahamandaleshwar of the transgender community in Haryana.

Panipat News: संजय बने किन्नर समाज के हरियाणा महामंडलेश्वर

Tue, 01 Sep 2026 06:03 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 06:03 AM IST
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Sanjay becomes the Mahamandaleshwar of the transgender community in Haryana.
स्काईलार्क में महामंडलेश्वर श्रीश्री संजय का स्वागत करते संदीप शर्मा और समाज के लोग। संवाद
पानीपत। प्राचीन शिव महाकाली जवाहर पीर गोगा पीर मंदिर के प्रमुख संजय को ऋषि अजय दास महाराज द्वारा किन्नर समाज का हरियाणा महामंडलेश्वर नियुक्त किया गया है। सोमवार स्काईलार्क में नव-नियुक्त महामंडलेश्वर का समाज के लोगों ने भव्य स्वागत किया।
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पत्रकारों से बातचीत करते हुए महामंडलेश्वर संजय ने कहा कि सड़कों, टोल प्लाजा और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर वसूली करने वाले नकली किन्नरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों की पहचान कर कानून के हवाले किया जाएगा। उन्होंने बताया कि असली किन्नरों को गद्दी से आधिकारिक आईडी कार्ड जारी किए गए हैं, इसलिए आम जनता को नकली किन्नरों से सतर्क रहने की जरूरत है।
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उन्होंने स्पष्ट किया कि किन्नर समाज का मुख्य उद्देश्य बधाई देना है। बधाई के रूप में 1100 या 2100 रुपये लिए जा सकते हैं, इसके अलावा आमजन की इच्छा और सामर्थ्य को प्राथमिकता दी जाएगी। संवाद
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