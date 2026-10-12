Panipat News: निजी अस्पताल में भर्ती मरीज की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन क ओर से सीसीटीवी फुटेज न देने पर जमकर हंगामा किया। परिजनों ने इसकी शिकायत थाना मॉडल टाउन पुलिस को दी है।करनाल के बजीदा जाटान गांव के कुनाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके परिवार का सदस्य सुनील (43) पानीपत की एक निजी कंपनी में काम करता था। उनको शनिवार को दोपहर करीब तीन बजे ड्यूटी के दौरान सीने में तेज दर्द हो गया। उनके साथी कर्मचारी उन्हें तुरंत मॉडल टाउन स्थित निजी अस्पताल ले आए।डॉक्टरों ने जांच के बाद हार्ट अटैक आने की पुष्टि की और स्टंट डालने की बात कहकर इलाज शुरू किया। चिकित्सकों ने शाम करीब सात बजे तक स्टंट डालने की प्रक्रिया पूरी कर ली थी।परिजनों ने बताया कि वे रात करीब 11 बजे अस्पताल में भर्ती सुनील से मिले थे। उस समय सुनील ने खुद काफी बेहतर महसूस करने की बात कही थी। परिजनों ने उनसे बात कर राहत की सांस ली थी। देर रात करीब दो डॉक्टरों ने सूचना दी कि सुनील की इलाज के दौरान मौत हो गई है।उन्होंने चिकित्सकों से पूछा तो उन्होंने सफाई दी कि मरीज को दूसरा साइलेंट अटैक आया था। इसके चलते उनके ब्रेन ने भी काम करना बंद कर दिया था। ब्यूरो