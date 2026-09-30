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Panipat News: एयर पिस्टल शूटिंग में राहुल सैनी को स्वर्ण पदक

Wed, 30 Sep 2026 03:00 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 03:00 AM IST
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Rahul Saini wins gold medal in air pistol shooting.
अपने माता-पिता के साथ राहुल सैनी। स्वय
पानीपत। शोंधापुर गांव के राहुल सैनी ने इंडिया लेवल एयर पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर अपने जिले और प्रदेश का नाम चमकाया है। यह प्रतियोगिता 27 सितंबर में चंडीगढ़ में आयोजित की गई थी। इससे पहले वह जून में राष्ट्रीय स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक अपने कर चुके हैं।
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फरवरी में सोनीपत में आयोजित प्रदेश स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। तीन बार खेलो इंडिया प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके हैं और स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतकर जिले का नाम रोशन कर चुके हैं। इनके अलावा राहुल छह बार राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग प्रतियोगिताओं में भी भाग ले चुके हैं और वहां भी पदक हासिल कर चुके हैं।
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राहुल ने अपनी प्रारंभिक शूटिंग प्रशिक्षण जिले की अर्जुन शूटिंग एकेडमी में कोच बलराज धीमान के मार्गदर्शन में लिया। यहीं से उनकी प्रतिभा निखरनी शुरू हुई। फिलहाल राहुल दिल्ली स्थित साई एकेडमी दिल्ली में प्रशिक्षण ले रहे हैं जहां वे अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं।
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राहुल ने बताया कि उन्हें शूटिंग में यहां पहुंचाने के पीछे माता-पिता का सहयोग और कोच का सही मार्गदर्शन रहा है। उनका लक्ष्य बस अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करना है। जिसके लिए वह पूरी मेहनत कर रहे हैं। वह बीए की पढ़ाई कर रहे हैं। उनकी सफलता के पीछे उनके परिवार का भी महत्वपूर्ण योगदान है। उनके पिता वीरेंद्र सैनी और मां राजबाला स्कूल चला रही हैं। पिता वीरेंद्र सैनी ने बताया कि उनका बेटा शूटिंग में न केवल उनका बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। उनकी हर जीत से घर में खुशी का माहौल बन जाता है। संवाद
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