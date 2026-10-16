Panipat News: आज यहां रहेगी बिजली आपूर्ति बाधित

विज्ञापन

पानीपत। शहर और आसपास के गांवों में बिजली मरम्मत कार्य के लिए बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। यह जानकारी एवीटी सेल ने दी। बिजली निगम अधिकारियों ने बताया कि सब स्टेशन 33 केवी ब्राह्मण माजरा के 11 केवी उन्नत, लिवासा और ग्लोबल टैक्सों फैब में 11 बजे से शाम को चार बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। सब स्टेशन 132 केवी बिहौली के 11 केवी गढ़ी छाज्जु, जौरासी और भापरा में सुबह नौ से दोपहर 12 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।