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पानीपत। शहर और आसपास के गांवों में बिजली मरम्मत कार्य के लिए बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। यह जानकारी एवीटी सेल ने दी। बिजली निगम अधिकारियों ने बताया कि सब स्टेशन 33 केवी अलुपुर के 11 केवी अलुपुर और नैन में दोपहर 12 से शाम को चार बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। सब स्टेशन 33 केवी अहर के 11 केवी परढ़ाना रोड, पैराडाइस, अहर, खलीला और सरभूदास में दोपहर 12 से शाम को चार बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।

संवाद न्यूज एजेंसी