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सब स्टेशन 33 केवी ब्राह्मण माजरा के 11 केवी ब्राह्मण माजरा रोड, कालखा रोड, कारद रोड, आनंद टैक्सटाईल, भाऊपुर, जोंधन और भादड़ में दोपहर 12 से 2 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। सब स्टेशन 132 केवी पीटीपीएस के 11 केवी बाईपास, साई राम, मतलौडा और वर्धमान इंडस्ट्रीज में दोपहर 12 से शाम को 6 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। सब स्टेशन 33 केवी अहर के 11 केवी अहर, शंभूदास और खलीला में दोपहर 12 से शाम को 4 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। संवाद

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पानीपत। शहर और आसपास के गांवों में बिजली मरम्मत कार्य के कारण वीरवार को कई क्षेत्राें में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। यह जानकारी एवीटी सेल ने दी। बिजली निगम अधिकारियों ने बताया कि सब स्टेशन 33 केवी नौल्था के नौल्था डुंगराण रोड और विजय हैचरी में दोपहर 12 से 2 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।