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Panipat News: आरडब्ल्यूए ने की पानी-सीवर के टेंडरों की जांच की मांग अनियमितता के आरोप

Wed, 07 Oct 2026 03:08 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 03:08 AM IST
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RWA demands probe into water and sewer tenders; alleges irregularities.
माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। हरियाणा स्टेट हुडा सेक्टर्स कॉन्फेडरेशन के बैनर तले मंगलवार को सेक्टर-7 में आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों और सेक्टरवासियों की बैठक हुई। इसमें सेक्टरों में पानी और सीवर व्यवस्था को लेकर अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर रोष जताया गया। आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों ने पानी-सीवर के नाम पर अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए पिछले 10 वर्षों में जारी सभी टेंडरों की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की।
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आरडब्ल्यूए प्रधान मास्टर रणधीर सिंह और उपप्रधान रामपत नैन ने आरोप लगाया कि सेक्टरवासी समय पर टैक्स और शुल्क जमा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपेक्षित सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।
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हुडा सेक्टर्स के जिला संयोजक बलजीत सिंह ने कहा कि सेक्टरों में सीवर जाम की समस्या बनी हुई है और कई जगह सड़कों पर सीवर का गंदा पानी बहता है। बलजीत सिंह ने बताया कि समस्याओं के समाधान और मांगों को लेकर 23 अक्तूबर को सेक्टर-18 स्थित एचएसवीपी कार्यालय में पानीपत के सभी सेक्टरों की महापंचायत बुलाई गई है।
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बैठक में दिनेश, सुभाष, जयपाल सिंह, हवा सिंह, संतलाल नंबरदार, कलीराम और राजेंद्र शर्मा मौजूद रहे।
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