Panipat News: इंदिरा एकादशी पर चुलकाना धाम में उमड़े बाबा के भक्त

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श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के दर्शन कर पूजा-अर्चना की और परिवार की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इस दौरान मंदिर परिसर में जय श्री श्याम और श्याम बाबा की जय के जयकारे गूंजते रहे। मंदिर सेवक रोशन लाल ने बताया कि चुलकाना धाम स्थित श्री श्याम बाबा मंदिर में दूर-दराज के क्षेत्रों से श्रद्धालु नियमित रूप से दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इंदिरा एकादशी पर श्रद्धालुओं की संख्या सामान्य दिनों की अपेक्षा काफी अधिक रही। सुबह से लेकर दिनभर भक्तों के पहुंचने का क्रम जारी रहा।उन्होंने बताया कि श्रद्धालु बाबा श्याम के दरबार में अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं और श्रद्धा एवं विश्वास के साथ पूजा-अर्चना करते हैं। एकादशी के अवसर पर पूरा चुलकाना धाम श्याम भक्ति में रंगा नजर आया और मंदिर परिसर में दिनभर धार्मिक माहौल बना रहा।