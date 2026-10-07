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Panipat News: इंदिरा एकादशी पर चुलकाना धाम में उमड़े बाबा के भक्त

Wed, 07 Oct 2026 03:09 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 03:09 AM IST
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Shrimadbhagvadgita saar katha started with Kalash Yatra in Chulkana Dham
संवाद न्यूज एजेंसीसमालखा। चुलकाना धाम स्थित प्राचीन श्री श्याम बाबा मंदिर में इंदिरा एकादशी पर मंगलवार को बाबा के भक्त उमड़ पड़े। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, जो रात तक जारी रहा। दूर-दराज के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन के लिए पहुंचे। दिनभर मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ लगी रही।
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श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के दर्शन कर पूजा-अर्चना की और परिवार की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इस दौरान मंदिर परिसर में जय श्री श्याम और श्याम बाबा की जय के जयकारे गूंजते रहे। मंदिर सेवक रोशन लाल ने बताया कि चुलकाना धाम स्थित श्री श्याम बाबा मंदिर में दूर-दराज के क्षेत्रों से श्रद्धालु नियमित रूप से दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इंदिरा एकादशी पर श्रद्धालुओं की संख्या सामान्य दिनों की अपेक्षा काफी अधिक रही। सुबह से लेकर दिनभर भक्तों के पहुंचने का क्रम जारी रहा।
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उन्होंने बताया कि श्रद्धालु बाबा श्याम के दरबार में अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं और श्रद्धा एवं विश्वास के साथ पूजा-अर्चना करते हैं। एकादशी के अवसर पर पूरा चुलकाना धाम श्याम भक्ति में रंगा नजर आया और मंदिर परिसर में दिनभर धार्मिक माहौल बना रहा।
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