विज्ञापन

पानीपत। बंगलुरु में चल रहे एआईटीयूसी के 43वें राष्ट्रीय महाधिवेशन पर हरियाणा के 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने हिस्सा लिया। हरियाणा एटक के प्रदेश उपाध्यक्ष कामरेड बिशंबर सिंह के पुत्र दिवंगत मनोज कुमार व हरियाणा खेत मजदूर यूनियन के नेता कामरेड हरपाल सिंह रंगा के निधन पर दुख व्यक्त किया और दोनों मृतात्माओं को मौन श्रद्धांजलि अर्पित की।श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता हरियाणा एटक के प्रदेश अध्यक्ष कामरेड पहल सिंह तंवर ने की और एटक के प्रदेश महासचिव कामरेड अनिल पंवार ने शोक प्रस्ताव पेश किया। इस मौके पर प्रदेश उप महासचिव हरभजन सिंह संधु, एडवोकेट पवन कुमार सैनी, कुलदीप सिंह, अजय कुमार, सतपाल सरोवा, डाॅ. नीलम संधु, आरएन सिंह, सतीश कुमार, फूल सिंह इंदौरा, कृष्ण गिरि, सतपाल सिंह, सतपाल सिंह नैन व अभय सिंह मौजूद रहे।39