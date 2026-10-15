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Panipat News: बिना दस्तावेज चल रही पंजाब नंबर की खुली जीप इंपाउंड

Thu, 15 Oct 2026 07:50 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 07:50 PM IST
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Open-top jeep with Punjab registration number, being operated without documents, impounded
संवाद न्यूज एजेंसी
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समालखा। समालखा सिटी ट्रैफिक पुलिस ने वीरवार को पुराने बस अड्डे पर जांच के दौरान बिना दस्तावेज चल रही पंजाब नंबर की एक खुली जीप को इंपाउंड किया है। वाहन में दो युवक सवार थे।
ट्रैफिक सिटी प्रभारी सतीश सैनी ने बताया कि पुलिस टीम पुराने बस अड्डे पर वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान पंजाब नंबर की एक खुली जीप को रुकवाकर उसके दस्तावेज मांगे गए। वाहन में सवार दोनों युवक जांच के दौरान कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए। इसके बाद पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जीप को इंपाउंड कर अपने कब्जे में ले लिया।
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उन्होंने कहा कि शहर में यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों को बख्शा नहीं जाएगा। नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए वाहनों की जांच का अभियान आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने वाहन चालकों से अपील की कि वे अपने वाहनों के आवश्यक दस्तावेज साथ रखें और यातायात नियमों का पालन करें।
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