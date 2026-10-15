Panipat News: काबड़ी कच्ची फाटक के पास मिला युवक का शव

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पानीपत। दिल्ली-अंबाला रेल लाइन के पास झाड़ियों में बुधवार को देर रात एक युवक का शव मिला। इसकी सूचना राहगीरों ने जीआरपी को दी। जीआरपी ने मौके पर पहुंचकर शव को जिला नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया। युवक की उम्र करीब 40 साल बताई जा रही है। वह पैंट-शर्ट पहने था। अनुमान लगाया गया है कि उसकी मौत किसी बीमारी के चलते हुई है। जीआरपी थाना प्रभारी धर्मपाल ने बताया कि काबड़ी कच्ची फाटक के पास युवक का शव मिलने की सूचना मिली थी। टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को जिला नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है। मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं।

संवाद न्यूज एजेंसी