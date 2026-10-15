Panipat News: न

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मतलौडा। तहसील कार्यालय में बुधवार देर रात छत से पानी गिरने के कारण बिजली फिटिंग में शॉर्ट सर्किट हो गया। इससे फिटिंग जल गई, लेकिन एमसीबी ट्रिप होने से कंप्यूटर सिस्टम सुरक्षित बच गए।वीरवार सुबह कार्यालय पहुंचने पर अधिकारियों और कर्मचारियों को घटना का पता चला। कामकाज प्रभावित न हो, इसके लिए जनरेटर की व्यवस्था कर काम जारी रखा गया। साथ ही नई बिजली फिटिंग लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।तहसीलदार वीरेंद्र गिल ने बताया कि लोगों को परेशानी से बचाने के लिए जनरेटर का प्रबंध किया गया है। भविष्य में बारिश के दौरान ऐसी घटना न हो, इसके लिए मैकेनिक को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं और बिजली व्यवस्था दुरुस्त करवाई जा रही है।47