Panipat News: सिंदूर चढ़ाकर लिया कठोर नियमों के पालन का संकल्प

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अनुष्ठान के पहले दिन वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र हवन किया। जोत प्रज्वलित कर चालिया व्रत का श्रीगणेश किया। हनुमान महाराज के गगनभेदी जयकारों से पूरा मंदिर प्रांगण गुंजायमान हो उठा।मॉडल टाउन स्थित श्री सनातन धर्म मंदिर में भक्त पंकज कैथवास ने 40 दिनों के कठोर चालिया व्रत का संकल्प लिया। वे अगले 40 दिनों तक प्रतिदिन केवल एक समय बिना नमक का भोजन, भूमि शयन, ब्रह्मचर्य का पालन और निरंतर हनुमान भक्ति जैसे कड़े नियमों का निर्वहन करेंगे। निगम पार्षद एवं मंदिर सभा के प्रधान तरुण गांधी ने बताया कि यह 40 दिवसीय अनुष्ठान नगरवासियों के कल्याण, सुख-शांति और प्रभु चरणों में निष्काम भक्ति भाव जागृत करने का पावन माध्यम है। मंदिर में प्रतिदिन प्रात आठ और सायं साढ़े सात बजे आरती की जाएगी। सनौली रोड स्थित राम मंदिर के प्रधान कृष्णलाल कोटू जुनेजा ने बताया कि हनुमान जी को सिंदूर अर्पित कर ध्वजारोहण किया गया और भक्तों को संकल्प दिलाया गया।उन्होंने बताया कि दशहरे के अवसर पर हनुमान स्वरूप निकालने की अनूठी परंपरा पाकिस्तान के मुल्तान से जुड़ी हुई है, जिसे विभाजन के बाद भी श्रद्धालु पूरी निष्ठा के साथ निभा रहे हैं। इस व्रत के दौरान हनुमान स्वरूप बनने वाले भक्त एवं साधक 40 दिनों तक कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं।इसमें कठोर नियमों की पालना की जाती है।