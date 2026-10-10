Panipat News: नवविवाहिता घर से लापता

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महिला के पति ने पुलिस चौकी में दी शिकायत में बताया कि उनकी शादी करीब छह महीने पहले बिहार राज्य के समस्तीपुर जिले की निवासी एक युवती के साथ हुई थी। सात अक्तूबर की रात करीब 10:30 बजे उनकी पत्नी अचानक बिना बताए घर से चली गई। उसके जाने के बाद परिजनों ने घर की अलमारी और सामान की जांच की तो उन्हें अलमारी से सोने-चांदी के जेवर और 40 हजार रुपये मिले। परिजनों ने आशंका जताई है कि महिला इन्हें अपने साथ ले गई है। समालखा थाना प्रभारी महिपाल ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। संवाद

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समालखा। समालखा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक नवविवाहिता लापता हो गई। परिजनों का आरोप है कि वह बिना किसी को बताए घर में रखे सोने-चांदी के आभूषण और करीब 40 हजार रुपये भी लेकर गई। पुलिस ने महिला के पति की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। महिला की छह महीने पहले ही शादी हुई थी।