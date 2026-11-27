Panipat News: गढ़ी छाज्जू मोड़ पर दो कारों की आमने-सामने भिड़ंत, सात लोग बाल-बाल बचे
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 09:03 PM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 09:03 PM IST
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पशु को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित हुई कार सामने से आ रही गाड़ी से टकराई, दोनों वाहन क्षतिग्रस्त
; ग्रामीणों ने स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग उठाई
संवाद न्यूज एजेंसी
समालखा। गढ़ी छाज्जू मोड़ पर वीरवार देर रात दो कारों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों वाहनों में सवार करीब सात लोग बाल-बाल बच गए, जबकि दोनों कारों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए।
गांव जौरासी खालसा निवासी बसंत ने बताया कि वह परिवार के साथ कार में शादी समारोह से लौट रहे थे। देर रात गढ़ी छाज्जू मोड़ के पास अचानक उनकी कार के सामने पशु आ गया। उसे बचाने के प्रयास में कार अनियंत्रित हो गई और सामने से आ रही दूसरी कार से टकरा गई।
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हादसे के बाद मौके पर राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर समालखा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय निवासी रमेश और दीपक ने बताया कि इस मोड़ पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यहां स्पीड ब्रेकर बनाया जाना चाहिए। थाना प्रभारी महिपाल ने बताया कि हादसा इत्तफाकिया हुआ है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
समालखा। गढ़ी छाज्जू मोड़ पर वीरवार देर रात दो कारों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों वाहनों में सवार करीब सात लोग बाल-बाल बच गए, जबकि दोनों कारों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए।
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गांव जौरासी खालसा निवासी बसंत ने बताया कि वह परिवार के साथ कार में शादी समारोह से लौट रहे थे। देर रात गढ़ी छाज्जू मोड़ के पास अचानक उनकी कार के सामने पशु आ गया। उसे बचाने के प्रयास में कार अनियंत्रित हो गई और सामने से आ रही दूसरी कार से टकरा गई।
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हादसे के बाद मौके पर राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर समालखा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय निवासी रमेश और दीपक ने बताया कि इस मोड़ पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यहां स्पीड ब्रेकर बनाया जाना चाहिए। थाना प्रभारी महिपाल ने बताया कि हादसा इत्तफाकिया हुआ है।
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