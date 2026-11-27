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पानीपत। ट्रक यूनियन के पास जीटी रोड स्थित सेक्टर-25 कट पर वीरवार की रात करीब 11:30 बजे एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से अधेड़ की मौत हो गई।

किशनपुरा के साहिल ने बताया कि उनके कुलदीप (50) वीरवार रात को किसी काम से ट्रक यूनियन की तरफ जा रहे थे। जीटी रोड सेक्टर-25 कट के पास उनको किसी वाहन चालक ने टक्कर मार दी। वे हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए जिला नागरिक अस्पताल ले गए। यहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। चांदनी बाग थाना प्रभारी रेखा ने बताया कि मृतक के बेटे साहिल की शिकायत पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

माई सिटी रिपोर्टर