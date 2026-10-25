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Panipat News: बाइक सवार गंभीर घायल, डिवाइडर पर चढ़ गई कार

Sun, 25 Oct 2026 02:45 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:45 AM IST
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Motorcyclist critically injured; car mounts the divider
संवाद न्यूज एजेंसीसमालखा। समालखा क्षेत्र में शनिवार को सड़क हादसों की दो घटनाएं सामने आईं। भड़ाना की कोठी के पास अज्ञात कार की टक्कर से बाइक सवार यासीन गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं, पट्टीकल्याणा गांव के पास पीछे से टक्कर लगने पर कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। हादसे में बाल-बाल परिवार बच गया।
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जींद के जुलाना निवासी यासीन ने समालखा थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह फिलहाल दिल्ली के पूठ कलां, रोहिणी में रहता है। वह पानीपत के एक अस्पताल में पथरी का उपचार करा रहे अपने बहनोई से मिलने आया था। उनसे मिलने के बाद वह मोटरसाइकिल से दिल्ली लौट रहा था।
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शाम करीब पांच बजे भड़ाना की कोठी के पास पेट्रोल पंप के नजदीक एक अज्ञात कार ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। इससे वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके बाएं हाथ की हड्डियां टूट गईं।
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मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने एंबुलेंस की मदद से उसे सामान्य अस्पताल समालखा पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे खानपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। बाद में रिश्तेदार उसे समालखा के एक निजी अस्पताल में ले गए, जहां ऑपरेशन कर उसके हाथ में दो प्लेटें लगाई गईं।

दूसरी घटना पट्टीकल्याणा गांव के पास हुई। पंजाब जा रहे एक परिवार की कार को पीछे से टक्कर लग गई। इससे कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। हादसे में कार सवार सभी लोग बाल-बाल बच गए। दुर्घटना के बाद कुछ समय के लिए सड़क पर जाम लग गया। सूचना मिलने पर ट्रैफिक पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवाया और यातायात सुचारु कराया।

समालखा थाना प्रभारी महिपाल ने बताया कि दोनों हादसों की सूचना मिली है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है।
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