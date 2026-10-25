Panipat News: दिल्ली की आजादपुर मंडी से मंगाई जा रहीं ताजी सब्जियां, चार बड़े पंडालों में लंगर की व्यवस्था

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समालखा (पानीपत)। भोडवाल माजरी स्थित संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल पर आयोजित 79वें वार्षिक निरंकारी संत समागम में लंगर और सेवा की व्यापक व्यवस्था की गई है। देश-विदेश से पहुंच रहे श्रद्धालुओं के लिए मिशन की विशाल रसोई में भोजन तैयार किया जा रहा है। इस दौरान स्वच्छता, अनुशासन और सेवा भाव का विशेष ध्यान रखा जा रहा है।विशाल कढ़ायों में तैयार हो रहा भोजनलंगर की व्यवस्था संभालने के लिए निरंकारी सेवादल के सेवादार जुटे हुए हैं। रोजाना दिल्ली की आजादपुर मंडी से ताजी सब्जियां मंगाई जा रही हैं। समागम स्थल पर चार बड़े पंडालों में लंगर घर बनाए गए हैं, जहां दिन-रात भोजन तैयार किया जाता है।रसोई में 15 से 20 बड़ी कढ़ाइयों में दाल और सब्जियां पकाई जा रही हैं। इनमें एक बार में करीब पांच से छह क्विंटल दाल या सब्जी तैयार होती है, जिससे लगभग तीन से चार हजार श्रद्धालु भोजन कर सकते हैं। चावल और हलवा बनाने के लिए 10 से 12 अन्य बड़ी कढ़ाइयों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनमें एक बार में दो से तीन क्विंटल चावल या हलवा तैयार होता है।भोजन तैयार होने के बाद उसे बड़े बर्तनों में सुरक्षित रखा जाता है। इसके बाद विशेष वाहनों से लंगर हॉल तक पहुंचाया जाता है, जहां सेवादार कतारबद्ध तरीके से श्रद्धालुओं को भोजन परोसते हैं।