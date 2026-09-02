पानीपत: मंत्री महिपाल ढांडा ने पीएचसी का किया निरीक्षण, रिकॉर्ड में मिली अनियमितता; फार्मासिस्ट सस्पेंड

हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने पानीपत के सिवाह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) के फार्मासिस्ट पवन को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। यह कार्रवाई मंत्री द्वारा उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ के साथ पीएचसी के औचक निरीक्षण के दौरान रिकॉर्ड में पाई गई अनियमितताओं के बाद की गई।

विज्ञापन





स्वास्थ्य केंद्र में मिली खामियां

निरीक्षण के दौरान, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रिकॉर्ड में कई अनियमितताएं पाई गईं, जिसके चलते फार्मासिस्ट पवन को निलंबित कर दिया गया। मंत्री ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। विज्ञापन



स्कूल का भी किया निरीक्षण

शिक्षा मंत्री ने सिवाह गांव के राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल का भी दौरा किया। निरीक्षण के दौरान स्कूल में भी कुछ व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रिकॉर्ड में कई अनियमितताएं पाई गईं, जिसके चलते फार्मासिस्ट पवन को निलंबित कर दिया गया। मंत्री ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।शिक्षा मंत्री ने सिवाह गांव के राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल का भी दौरा किया। निरीक्षण के दौरान स्कूल में भी कुछ व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया।

विज्ञापन