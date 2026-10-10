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Panipat News: आज 24 घंटे का अनशन करेंगे पूर्वांचल समाज के लोग

Sat, 10 Oct 2026 03:45 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत Updated Sat, 10 Oct 2026 03:45 AM IST
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Members of the Purvanchal community will observe a 24-hour fast today.
पानीपत। बिहार जाने के लिए ट्रेनों के ठहराव के लिए पूर्वांचल समाज के लोगों का धरना आठवें दिन भी जारी रहा। समाज के लोगों ने शुक्रवार सुबह मांगों के लिए नारेबाजी कर रोष जताया। उन्होंने ट्रेनों के ठहराव के लिए शनिवार को 24 घंटे के लिए अनशन करने का निर्णय लिया है। साथ ही जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, तब तक वह धरने पर डटे रहेंगे।
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पूर्वांचल समाज के अध्यक्ष उमाशंकर राय ने कहा कि पूर्वांचल समाज द्वारा ट्रेनों के ठहराव के लिए शनिवार को 24 घंटे के लिए अनशन किया जाएगा। इसके अलावा अपनी मांगों के लिए बड़ी संख्या में समाज के लोग एकत्रित होकर अनशन और नारेबाजी करेंगे। लंबे समय से स्टेशन पर पर्याप्त रेल सुविधाओं की मांग की जा रही है, लेकिन मांगों का अपेक्षित समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने स्टेशन पर गरीब रथ एक्सप्रेस, शहीद एक्सप्रेस व पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के ठहराव की मांग की है। इस मौके पर दयानंद यादव, अनिकेत पांडेय, राजू श्रीवास्तव और पूनम रामदेव मौजूद रहे। संवाद
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