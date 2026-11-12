Panipat News: बास्केटबॉल स्पर्धा में कल्पना चावला हाउस रहा विजेता

विज्ञापन

लड़कियों की बास्केटबाॅल खेलकूद प्र‎तियोगिता में कल्पना चावला हाउस टीम प्रथम, सुभाष चंद्र हाउस द्वितीय और शहीद भगत सिंह हाउस टीम तृतीय रही। इसी तरह लड़कों की वालीबॉल प्र‎तियोगिता में सुभाष चंद्र‎ हाउस टीम प्रथम, मेजर ध्यान चंद हाउस द्वितीय और शहीद भगत सिंह हाउस टीम तृतीय रही। इन विजेता टीमों के खिलाड़ियों को मेडल और प्र‎माण-पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता का संचालन डीपीई पूजा सरोहा की देखरेख में किया गया।मुख्यातिथि बीडीपीओ शक्ति सिंह ने कहा कि पढ़ाई के साथ-साथ खेल जीवन का अभिन्न अंग हैं। खेलों से शरीर स्वस्थ रहता है। साथ ही खेलो से मेडल जीत कर अपने गांव, प्रदेश व देश का नाम रोशन करना एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। उन्होंने खिलाड़ियों को नशे से दूर रहकर खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर विनोद रावल, रविंद्र आंतिल, सुरेश कादियान, हंस रावल, नवीन कुमार, धर्मबीर, नारायण दत्त, सुशील कुमार, गौत्तम सांगवान, आनंद कुमार व जसवंत मौजूद रहे।