Panipat News: बंद मकान का ताला तोड़कर जेवरात और मोबाइल चोरी

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पंचवटी कॉलोनी निवासी प्रीति देवी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह चार सितंबर की रात करीब 10:15 बजे अपने मकान पर ताला लगाकर शिव मंदिर गई थी। मध्यरात्रि के समय जब वह वापस लौटीं तो मकान के मुख्य गेट का ताला टूटा हुआ मिला। घर के अंदर सामान बिखरा पड़ा था।जांच करने पर कमरे में रखी अलमारी से करीब दो ग्राम वजन की सोने की बाली, 62 ग्राम वजन के दो चांदी के कड़े, छह ग्राम की चांदी की पाजेब और एक मोबाइल फोन गायब मिला। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना देकर चोरी हुआ सामान बरामद करने और अज्ञात चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है।