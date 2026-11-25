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पानीपत। भाजपा ने मंगलवार को अनुसूचित जाति (एससी) मोर्चा के प्रदेश व जिला स्तर के पदाधिकारियों की नई सूची जारी की। मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष अजय खुंडिया ने जयदेव नौल्था को पानीपत जिले का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं।जयदेव नौल्था ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राज्यसभा सदस्य व राष्ट्रीय महामंत्री संजय भाटिया, प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी, सह-प्रभारी भोला सिंह, प्रदेशाध्यक्ष अर्चना गुप्ता, एससी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष अजय खुंडिया और जिलाध्यक्ष दुष्यंत भट्ट का आभार जताया है।16