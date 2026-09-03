Panipat News: पीएचसी की फार्मेसी में मिलीं अनियमितताएं फार्मासिस्ट को निलंबित करने के दिए आदेश

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शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है, लेकिन कुछ अधिकारी इसमें बाधा बन रहे हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मरीजों और स्टाफ से बातचीत कर स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाओं और दवाओं की उपलब्धता की जानकारी ली।इसके बाद फार्मेसी के स्टॉक रजिस्टर का दवाओं से मिलान किया गया। रजिस्टर अधूरा मिला और कई अनियमितताएं सामने आईं। रजिस्टर में दर्ज कुछ दवाएं मौके पर नहीं मिलीं, जबकि कुछ की एंट्री नहीं की गई थी। फार्मासिस्ट पवन संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। मंत्री ने उपायुक्त से चर्चा की, जिसके बाद उपायुक्त ने सिविल सर्जन डॉ. विजय मलिक से बात की। इसके बाद फार्मासिस्ट को निलंबित करने के आदेश दिए गए। शिक्षा मंत्री और उपायुक्त ने सिवाह गांव के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का भी निरीक्षण किया।पानीपत। बिंझौल के बाद अब रिसालू गांव में डेयरियों की शिफ्टिंग के लिए करीब 18 करोड़ रुपये की परियोजना तैयार की जाएगी। सीवर में गोबर की समस्या से निजात दिलाने के लिए परियोजना का प्रारूप तैयार होगा। इसके अलावा बबैल रोड, रिसालू रोड, उझा रोड और कुटानी रोडपर नए स्कूलों की स्थापना केलिए भूमि खरीदने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विकास कार्यों की समीक्षा के लिए बुधवार को नगर निगम कार्यालय में बैठक हुई। अध्यक्षता शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने की। बैठक में मेयर कोमल सैनी, निगम आयुक्त डॉ. पंकज, इंजीनियरिंग शाखा के अधिकारी और ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के पार्षद मौजूद रहे। ब्यूरोये कार्य भी होंगेनिर्माणाधीन कम्युनिटी सेंटरों के लंबित टेंडर एक माह में शुरू करने के निर्देश।छोटूराम चौक पर ड्रेन निर्माण, सड़क कार्य तथा गंगा राम के पास पुलिया और टो-वॉल का प्रावधान।नूरवाला में पशु अस्पताल की जमीन के रिकॉर्ड की जांच और निर्माणाधीन एसटीपी की बाउंड्री वॉल का काम तेज होगा।18 पेयजल आपूर्ति कार्यों की समीक्षावार्ड-21 और पूजा कॉलोनी में पेयजल, सीवर व सड़क कार्य प्राथमिकता पर होंगे।अनुसूचित जाति बस्तियों के विकास कार्यों की फाइलें तुरंत आगे बढ़ाने के निर्देश।वार्ड-13 में जलभराव दूर करने के लिए यमुना एक्शन प्लान के काम में तेजी और तब तक अस्थायी राहत व्यवस्था।आईओसीएल भूमि का सुंदरीकरण, 12 फीट फुटपाथ और मानक आकार के ऑल-वेदर स्विमिंग पूल का प्रस्ताव।ग्रामीण वार्डों में सीवर लाइनों की डी-सिल्टिंग और वार्ड-2 में भूमि की पैमाइश के निर्देश।