Panipat News: अंत्योदय के विचारों को जीवन में उतारें

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काला आंब मंडल में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता मुख्य अतिथि रहीं। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन राष्ट्रसेवा और समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए समर्पित रहा। भाजपा जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष दुष्यंत भट्ट ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से प्रेरणा लेकर भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के संकल्प की ओर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं के माध्यम से वंचित वर्ग को सशक्त बनाना अंत्योदय की भावना के अनुरूप है।इस अवसर पर मेयर कोमल सैनी, हरपाल ढांडा, निगम आयुक्त पंकज यादव, जिला महामंत्री सुनील कंसल, सुमित जागलान, शिवानी पांचाल, अनीता चावला और जिला मीडिया प्रभारी ओमदत्त आर्य मौजूद रहे।