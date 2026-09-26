Panipat News: लखनऊ से दो महिलाएं काबू दोनों को आगे देना था बच्चा

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दोनों महिलाओं को आरोपी सूरज ने बच्चा दिया था और उन्हें आगे बच्चा खरीदने वाले दंपती तक पहुंचाना था। शुक्रवार को पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है।पुराना औद्योगिक थाना क्षेत्र की पूरेवाल कॉलोनी से 15 सितंबर को पांच वर्षीय आहद का अपहरण किया गया था। मामले में पुलिस ने शाहजहांपुर निवासी शंकर और सीतापुर निवासी सूरज उर्फ समरतंत्य को गिरफ्तार किया था। दोनों को छह दिन के पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में सामने आया था कि बच्चे का सौदा लखनऊ के एक दंपती से तीन लाख रुपये में तय हुआ था।इसके बाद पुलिस की एक टीम बुधवार को लखनऊ पहुंची और बच्चे को खरीदने वाले दंपती की तलाश शुरू की। जांच में अपहरण के तार सीतापुर और लखनऊ से जुड़े मिले। पुलिस ने पहले गिरफ्तार किए गए शंकर और सूरज की निशानदेही पर रूबी और उमा को गिरफ्तार किया।पूछताछ में सामने आया कि सूरज ने बच्चे को दोनों महिलाओं को सौंपा था। दोनों की भूमिका बिचौलियों के तौर पर सामने आई है और उन्हें बच्चे को आगे दंपती तक पहुंचाना था।सीआईए-1 प्रभारी वीरेंद्र ने बताया कि गिरफ्तार महिलाओं से पूछताछ के आधार पर बच्चे को खरीदने वाले दंपती की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।