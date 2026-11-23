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-डिजिटल तकनीक और आधुनिक शिक्षण पद्धतियों की दी जाएगी जानकारीसंवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। आईबी पीजी कॉलेज में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के यूजीसी-मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर के सहयोग से 39वें आठ दिवसीय एनईपी ओरिएंटेशन एवं सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।कार्यक्रम में केंद्र की निदेशक प्रो. प्रीति जैन ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 भारतीय उच्च शिक्षा को समावेशी, गुणवत्तापूर्ण और बहुविषयक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। केंद्र के उपनिदेशक डॉ. नीरज बटिश ने शिक्षकों को बदलती शैक्षणिक नीतियों और तकनीकी नवाचारों से जुड़ने की आवश्यकता बताई।प्रथम सत्र में केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा के प्रो. प्रमोद कुमार ने रोल ऑफ आईसीटी विषय पर व्याख्यान देते हुए एनईपी के पांच प्रमुख स्तंभों और शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका पर प्रकाश डाला। दूसरे सत्र में गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय हिसार की डॉ. अनुपमा सांगवान ने विभिन्न आईटी टूल्स की उपयोगिता समझाई।प्राचार्य डॉ. सतवीर सिंह ने कहा कि संस्थान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम समन्वयक डॉ. हिमांशी ने बताया कि आठ दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण में प्रतिदिन विभिन्न अकादमिक सत्र होंगे। इसमें शिक्षकों को भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक शिक्षण पद्धतियों से परिचित कराया जाएगा।24