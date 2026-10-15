Panipat News: समालखा मंडी में भाकियू चढूनी के पदाधिकारियों ने खरीद-तौल को जांचा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

भाकियू चढूनी के जिला प्रधान शमशेर सिंह पूनिया ने बताया कि बुधवार को मंडी में 386 क्विंटल पीआर धान की खरीद हुई। उन्होंने कहा कि मंडी में कुछ धान में नमी की मात्रा अधिक पाई गई। इसके अलावा यूनियन के पदाधिकारियों ने विभिन्न कांटों पर धान की तौल भी जांची। पूनिया के अनुसार जांच के दौरान कुछ कांटों पर बोरियों में निर्धारित वजन से 100 से 150 ग्राम तक अधिक वजन पाया गया। इस मामले से उन्होंने नई अनाज मंडी के मार्केटिंग सचिव को अवगत कराया।उन्होंने कहा कि किसानों की फसल की खरीद और तौल में पारदर्शिता होनी चाहिए। किसानों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूनियन मंडी में खरीद व्यवस्था पर नजर रखेगी और किसानों की समस्याओं को संबंधित अधिकारियों के सामने उठाएगी। इस मौके पर पानीपत किसान भवन के प्रधान दिलबाग बिंझोल, ब्लॉक प्रधान सतपाल आट्टा मौजूद रहे। संवाद