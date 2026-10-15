Panipat News: वुशू और बेसबॉल में 70 युवाओं का चयन

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पानीपत। खेल महाकुंभ के लिए मंगलवार को वुशू और बेसबॉल के ट्रायल हुए। इसमें 70 खिलडि़यों का चयन किया गया। वुशू के ट्रायल शिवाजी स्टेडियम में आयोजित किए गए और बेसबॉल के ट्रायल गढ़ी बेसिक स्टेडियम में हुए। दोनों खेलों में बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने भाग लिया और प्रतिभा का प्रदर्शन किया।ट्रायल के आधार पर चयनित खिलाड़ियों को आगामी प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर मिलेगा। वुशू में कुल 110 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इनमें 70 लड़के और 40 लड़कियां शामिल रहीं। खिलाड़ियों ने सांडा और ताउला वर्ग में अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया।सांडा वर्ग में सात लड़कियों और 11 लड़कों का चयन किया गया। वहीं ताउला वर्ग में 10 लड़कों और 10 लड़कियों को चुना गया। इस प्रकार वुशू के दोनों वर्गों में कुल 38 खिलाड़ियों का चयन हुआ। चयनित खिलाड़ियों को आगे की प्रतियोगिताओं के लिए अपनी तैयारी मजबूत करने का अवसर मिलेगा।बेसबॉल के ट्रायल में भी खिलाड़ियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। इसमें कुल 210 खिलाड़ी शामिल हुए। जिनमें 150 लड़के और 60 लड़कियां थीं। खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रदर्शन के आधार पर चयन की सूची में अपनी जगह बनाई। ट्रायल के बाद 16 लड़कों और 16 लड़कियों का चयन किया गया। बेसबॉल में 32 खिलाड़ियों को आगे के लिए चुना गया।