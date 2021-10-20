फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   IDs of 20 sanitation supervisors deactivated due to performance issues.

Panipat News: कर्मचारियों के प्रदर्शन के बीच 20 सफाई सुपरवाइजरों की आईडी बंद

Fri, 11 Sep 2026 02:27 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:27 AM IST
विज्ञापन
IDs of 20 sanitation supervisors deactivated due to performance issues.
माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। नगर निगम और दमकल कर्मचारियों के आंदोलन के बीच निगम प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। हड़ताल के समर्थन में सफाई कर्मचारियों की हाजिरी नहीं लगाने के आरोप में 20 सफाई सुपरवाइजरों की आईडी बंद कर दी गई है। निगम आयुक्त के अनुसार, आईडी बंद किए जाने से पहले 12 सुपरवाइजर काम पर लौट आए।
विज्ञापन

वहीं, दूसरी ओर कोरोना काल की प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने से नाराज कर्मचारियों ने वीरवार को डीसी की पुरानी कोठी स्थित डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर (डीएमसी) कार्यालय पर एक ट्रॉली कूड़ा फेंक दिया और अधिकारियों का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान डीएमसी कार्यालय और चीफ इंजीनियर कार्यालय में काम से पहुंचे लोगों और कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
विज्ञापन

नाराज कर्मचारियों का आरोप है कि कोरोना काल के दौरान स्वीकृत करीब 20 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि लंबे समय से रोकी हुई है। उनका कहना है कि बार-बार मांग उठाने के बावजूद उनके हक की राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

डीएमसी कार्यालय के घेराव के बाद कर्मचारी पालिका बाजार स्थित निगम कार्यालय पहुंचे और धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने निगम आयुक्त और डीएमसी के साथ बैठक कर कर्मचारियों की बर्खास्तगी और निलंबन की कार्रवाई का विरोध किया।
यूनियन प्रधान नरेश कुमार अठवाल और सचिव राजन ने प्रशासन की कार्रवाई को तानाशाही बताते हुए कहा कि मांगों की अनदेखी और कथित दमनकारी रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आंदोलन को और तेज करने के लिए शुक्रवार को हल्ला बोल जन पंचायत बुलाई गई है। इसमें विभिन्न विभागों के कर्मचारी संगठनों के साथ सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के शामिल होने की बात कही गई है।
यूनियन नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि रोकी गई प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया गया और निलंबित व बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल नहीं किया गया तो कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से पीछे नहीं हटेंगे।


20 सुपरवाइजरों की आईडी बंद कर दी गई है। सूचना मिली थी कि हड़ताल के समर्थन में सफाई कर्मचारियों की हाजिरी नहीं लगा रहे थे। इसी आईडी के आधार पर हाजिरी दर्ज की जाती थी। -डॉ. पंकज, आयुक्त, नगर निगम, पानीपत।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed