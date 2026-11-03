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Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   'Halwa' and 'kadhi-chawal' 'prasad' will be distributed at the Vishwakarma Temple on Gohana Road on the 10th.

Panipat News: गोहाना रोड विश्वकर्मा मंदिर में 10 को बटेंगा हलवा व कढ़ी चावल का प्रसाद

Tue, 03 Nov 2026 07:48 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 07:48 PM IST
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'Halwa' and 'kadhi-chawal' 'prasad' will be distributed at the Vishwakarma Temple on Gohana Road on the 10th.
पानीपत। विश्वकर्मा मंदिर सभा की एक बैठक मंगलवार को गोहाना रोड स्थित श्री विश्वकर्मा मंदिर में हुई। प्रधान राजकुमार पांचाल ने बैठक की अध्यक्षता की।
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इसमें 10 नवंबर को श्री विश्वकर्मा भगवान के पूजन व भंडारा वितरण को लेकर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मुख्यातिथि के रूप में समाज के गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाएगा। वहीं बैठक में निर्णय लिया गया की भंडारे में प्रसाद के रूप में हलवा और कढ़ी, चावल का वितरण किया जाएगा। इस मौके पर कश्मीरी लाल धीमान, विनोद पांचाल, संजय धीमान, सुभाष जांगड़ा, रामकरण जांगड़ा, सतीश धीमान, सतबीर धीमान कालू, उमेश धीमान, धर्मवीर धीमान और मोहन लाल मौजूद रहे।
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