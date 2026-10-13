फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Hakam Khan

Panipat News: ट्रक लूटने का आरोपी पांच हजार का इनामी बदमाश हाकम खान गिरफ्तार

Tue, 13 Oct 2026 03:13 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 03:13 AM IST
विज्ञापन
Hakam Khan
माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। समालखा में जीटी रोड पर ट्रक छीनने की वारदात में वांछित पांच हजार रुपये के इनामी हाकम खान को सीआईए-थ्री की टीम ने रोहतक से गिरफ्तार किया है। वारदात के बाद से वह पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। पुलिस ने उसे अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए आठ दिन के रिमांड पर लिया है।
विज्ञापन

डीएसपी मुख्यालय विकास कुमार ने सोमवार को बताया कि हाकम खान ने अपने साथियों रिजवान और रफीक के साथ मिलकर 17 अप्रैल 2024 को समालखा में जीटी रोड स्थित धर्म कांटे के पास वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों ने गढ़ी छाजू निवासी जसमेर सिंह के ट्रक चालक को अकेला पाकर उसके साथ मारपीट की और डराकर ट्रक छीनकर भाग गए थे।
विज्ञापन

इस संबंध में थाना समालखा में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस इस मामले में पहले ही रिजवान को गिरफ्तार कर चुकी है और छीना गया ट्रक भी बरामद कर लिया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

हाकम खान पर पुलिस ने पांच हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। सीआईए-थ्री प्रभारी सुभाष को सूचना मिली कि आरोपी रोहतक में है। इसके बाद टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अपनी पहचान गांव बावला, जिला नूंह निवासी हाकम खान के रूप में बताई। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने शुरुआती पूछताछ में बताया कि अधिक पैसे कमाने के लालच में वह अपने साथियों के साथ ट्रकों को निशाना बनाकर छीना-झपटी और लूटपाट करता था। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह लगातार ठिकाने बदल रहा था।


सात जिलों में 16 प्राथमिकी
हाकम के खिलाफ हरियाणा के सात जिलों में 16 प्राथमिकी दर्ज हैं। इनमें नूंह में दो, फरीदाबाद में तीन, पलवल में एक, यमुनानगर में छह, हिसार में दो, भिवानी में एक और गुरुग्राम में एक प्राथमिकी शामिल है। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी से वारदात में इस्तेमाल बलेनो कार और फरार साथी रफीक के बारे में पूछताछ की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed