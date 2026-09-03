Panipat News: सदाचार के मार्ग को बताया बेहतर

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पानीपत। श्री सनातन धर्म मंदिर, मॉडल टाउन में आयोजित सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा का समापन विधि-विधान और भक्तिमय माहौल के बीच हुआ। कथा के अंतिम दिन व्यासपीठ पर कथावाचक पंडित राधे-राधे महाराज ने लोगों को धर्म, सत्य और सदाचार के मार्ग पर निरंतर चलने की प्रेरणा दी। समझाया कि सदाचार का मार्ग बेहतर है।उन्होंने भागवत महात्म्य, देवर्षि नारद-भक्ति संवाद, पापी धुंधुकारी की मुक्ति और आत्मदेव के उद्धार से जुड़े प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन किया। कथावाचक ने कहा कि श्रीमद्भागवत कथा का श्रवण मनुष्य के जन्म-जन्मांतर के पापों का नाश करता है और उसे प्रेत योनि तक से मुक्ति दिलाने में सक्षम है। कथा के दौरानभजनों की मधुर धुन पर श्रद्धालु भाव-विभोर होकर झूमते नजर आए।कथा के समापन पर मेयर कोमल सैनी ने व्यासपीठ से आशीर्वाद लिया। मंदिर सभा के प्रधान तरुण गांधी ने क्षेत्रवासियों और मातृशक्ति का आभार जताते हुए कहा कि यह मंदिर केवल पूजा-अर्चना का स्थल नहीं, बल्कि सामाजिक एकता और संस्कारों का प्रमुख केंद्र है। कथा आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को सनातन संस्कृति, मर्यादा और धर्म के प्रति जागरूक करना है।कथा विश्राम के बाद मंदिर प्रांगण में विशेष हवन का आयोजन किया गया। पंडित राधे-राधे महाराज के सान्निध्य में यजमानों और श्रद्धालुओं ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन कुंड में आहुतियां दीं। विश्व शांति, सुख-समृद्धि और सर्वकल्याण की कामना के साथ पूर्णाहुति दी गई।इसके बाद दीपों से सुसज्जित थालों के साथ युगल सरकार की भव्य महाआरती की गई। आरती के दौरान पूरा मंदिर परिसर ‘बांके बिहारी लाल की जय’ के जयघोष से गूंज उठा।समापन अवसर पर आयोजित विशाल लंगर में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।