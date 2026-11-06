Panipat News: जीआरपी ने स्टेशन पर चलाया जांच अभियान

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संवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। त्योहारों को देखते हुए स्टेशन पर शुक्रवार को जीआरपी द्वारा विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान टीम ने स्टेशन पर संदिग्ध वस्तुओं की जांच की। साथ ही मधुबन से आई डॉग स्कवायड की टीम ने स्टेशन पर सुरक्षा उपकरणों से यात्रियों के सामान और संदिग्धों की गहनता से जांच की। टीम ने स्टेशन पर प्लेटफॉर्म, यार्ड और प्रतीक्षालय में यात्रियों के सामान और अन्य वस्तुओं की जांच की।जीआरपी प्रभारी धर्मपाल ने बताया कि शुक्रवार को स्टेशन पर त्योहारों को देखते हुए विशेष जांच अभियान चलाकर टीम द्वारा यात्रियों के सामान और स्टेशन पर संदिग्ध वस्तुओं की जांच की गई। साथ ही स्टेशन पर संदिग्ध किस्म के यात्रियों से विशेष पूछताछ की गई। जांच के दौरान टीम ने प्लेटफॉर्म, यार्ड और प्रतीक्षालय समेत कई जगहों पर जांच अभियान चलाया। जांच अभियान के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं पाई गई।28