Panipat News: सेक्टर-8 में मकान से सोने के गहने, 20 हजार की नकदी और संपत्ति के कागजात चोरी, साढ़े तीन घंटे तक घर के अंदर रहा चोर

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माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। सेक्टर-8 स्थित एक मकान में सुने मकान से सोने के गहने, 20 हजार की नकदी और संपत्ति के कागज चोरी कर लिए गए। चोर ने दीवार फांदकर अंदर दाखिल हुआ था और करीब साढ़े तीन घंटे बंदर रहा। इसी तरह सामान लेकर वापस चला गया। मकान मालिक को मोबाइल पर घर के कैमरे से जुड़ी सूचना पर इसका पता चला। सेक्टर-13/17 थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है।सेक्टर-8 के अजीत सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह 16 अक्टूबर की रात परिवार के सहित बाहर गए थे। एक व्यक्ति रात करीब 12:14 बजे दीवार फांदकर अंदर दाखिल हुआ। वह तड़के करीब 3:30 बजे घर से निकला। उन्होंने मोबाइल पर घर के कैमरे से संबंधित अलर्ट देखा तो उन्हें अंदेशा हुआ। उन्होंने जब कैमरों की फुटेज खंगाली तो फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति रात को अंदर जाता और सुबह बाहर निकलता दिखाई दिया।उन्होंने तुरंत डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। घर 15 से 20 हजार रुपये नकद, सोने की दो चेन, चार अंगूठी, मंगलसूत्र, टॉप्स और चांदी की छह पायल समेत अन्य आभूषण गायब मिले। इसके साथ की अलमारी में रखे संपत्ति के जरूरी दस्तावेज और बिल और चिप वाले तीन कैमरे चोरी मिले। अजीत ने पुलिस को बताया कि उनके परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है। यह चार साल से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में विचाराधीन है।उन्होंने शंका जताई कि घर से जरूरी कागजात चोरी करने का उद्देश्य से केस को प्रभावित करने वाला हो सकता है। सेक्टर-13-17 थाना प्रभारी दीपक ने बताया कि पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। सीसीटीवी के आधार पर जांच की जा रही है। आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।40-41