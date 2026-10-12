Panipat News: निर्माणाधीन फैक्टरी से जनरेटर का अल्टीनेटर और डीजल चोरी

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मोहित के अनुसार, रविवार सुबह जब वह फैक्टरी पहुंचा तो सामान गायब मिला। जांच करने पर चोरी का पता चला, जिसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी और शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। समालखा थाना प्रभारी महिपाल सिंह ने बताया कि मामले में शिकायत पर नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। संवाद

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समालखा। डिकाडला रोड स्थित एक निर्माणाधीन कपड़ा फैक्टरी में चोरों ने कंटेनर का ताला तोड़कर जनरेटर का अल्टीनेटर और करीब 20 लीटर डीजल चोरी कर लिया। रविवार सुबह फैक्टरी पहुंचने पर अकाउंटेंट को चोरी का पता चला। इसके बाद उसने समालखा थाना पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। आट्टा गांव निवासी मोहित ने बताया कि डिकाडला रोड पर कपड़ा फैक्टरी का निर्माण कार्य चल रहा है। शनिवार रात चोर फैक्टरी परिसर में घुसकर जनरेटर का अल्टीनेटर और करीब 20 लीटर डीजल लेकर फरार हो गए।