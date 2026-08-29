फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Five years on, the Manana flyover remains unfinished, sparking anger among villagers as work stalls

Panipat News: पांच साल बाद भी अधूरा पड़ा मनाना फ्लाईओवर, काम बंद होने से ग्रामीणों में रोष

Sat, 29 Aug 2026 01:32 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:32 AM IST
विज्ञापन
Five years on, the Manana flyover remains unfinished, sparking anger among villagers as work stalls
निर्माणाधीन मनाना रोड से गुजरते बाइक सवार। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

समालखा। समालखा-मनाना फ्लाईओवर का निर्माण कार्य एक बार फिर बंद हो गया है। ग्रामीणों के अनुसार भुगतान नहीं होने के कारण निर्माण एजेंसी काम छोड़कर चली गई है। करीब पांच साल पहले शुरू हुआ फ्लाईओवर का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। काम कब तक पूरा होगा, इसकी भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। इससे आसपास के आधा दर्जन गांवों के लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

राजेश, दलवीर, दिनेश, दिलबाग, चांद और काला ने बताया कि फ्लाईओवर के साथ बनाया गया अंडरपास भी अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है। अंडरपास का रास्ता कच्चा पड़ा है और इसमें जगह-जगह बड़े गड्ढे बने हुए हैं। कुछ समय पहले गड्ढों को भरने का प्रयास किया गया था, लेकिन अब रास्ते की हालत फिर खराब हो गई है। इससे दोपहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है। मोटरसाइकिल और स्कूटी फिसलने से हादसे का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि कच्चे रास्ते से दिनभर धूल-मिट्टी उड़ती रहती है। धूल के कारण आसपास रहने वाले लोगों और राहगीरों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। इसके लिए कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ। विधायक और उच्च अधिकारियों से भी समस्या के बारे में बात की जा चुकी है। ग्रामीणों ने विधायक से मांग की है कि जब तक सड़क का निर्माण पूरा नहीं होता, तब तक कच्चे रास्ते पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव कराया जाए, जिससे धूल से राहत मिल सके। साथ ही फ्लाईओवर और अंडरपास का निर्माण कार्य जल्द पूरा कराकर लोगों को राहत दी जाए।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed