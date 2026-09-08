Panipat News: हैंडबॉल टूर्नामेंट में लुधियाना की पांच टीमें जीतीं

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समालखा। डीपीएस पानीपत सिटी में चल रहे छह दिवसीय सीबीएसई नॉर्थ जोन-2 गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट में सोमवार को खिलाड़ियों ने जीत के लिए जमकर पसीना बहाया। प्रतियोगिता के तहत विभिन्न आयु वर्गों में 11 लीग मुकाबले खेले गए। इनमें अंडर-19 के चार, अंडर-17 के तीन और अंडर-14 के चार मुकाबले शामिल रहे। मैचों में लुधियाना की पांच और हिसार की दो टीमों की खिलडि़यों ने जीत दर्ज की।अंडर-19 वर्ग में खेले गए चार मुकाबलों में पहले मैच में डीएवी लुधियाना, दूसरे में बीवीएम लुधियाना, तीसरे में लक्ष्य पब्लिक स्कूल हिसार और चौथे मुकाबले में महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल की टीम ने जीत दर्ज की।अंडर-17 वर्ग के तीन मुकाबलों में माइंड ट्री स्कूल अंबाला, सेंट जेवियर स्कूल लुधियाना और जीसस सैक्रेड हार्ट स्कूल लुधियाना की टीमों ने अपने-अपने मुकाबले जीतकर बढ़त बनाई।अंडर-14 वर्ग में भी खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। इस वर्ग के पहले मैच में शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल सिरसा, दूसरे में सेंट जेवियर स्कूल भटिंडा, तीसरे में जीसस सैक्रेड हार्ट स्कूल लुधियाना और चौथे मुकाबले में शाह सतनाम स्कूल की टीम विजयी रही। खिलाड़ियों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ मुकाबले खेले।