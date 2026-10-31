फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Electric current leaked onto a pole at Binjhaul Chowk, affecting three people; one is in critical condition.

Panipat News: बिंझौल चौक पर खंभे में उतरा करंट, तीन लोग चपेट में आए<bha>;</bha> एक गंभीर

Sat, 31 Oct 2026 02:31 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:31 AM IST
विज्ञापन
Electric current leaked onto a pole at Binjhaul Chowk, affecting three people; one is in critical condition.
- बारिश के पानी में करंट फैलने से हुआ हादसा, गंभीर हालत में प्रदीप को करनाल किया रेफर
विज्ञापन

माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। पानीपत-गोहाना रोड स्थित बिंझौल चौक पर वीरवार शाम करीब सात बजे बिजली के खंभे में करंट उतरने से तीन लोग इसकी चपेट में आ गए। इनमें प्रदीप की हालत गंभीर बताई जा रही है। बारिश के कारण चौक पर पानी जमा था। आशंका है कि इसी जलभराव के चलते बिजली के खंभे से करंट पानी में फैल गया।

थाना मॉडल टाउन प्रभारी जगमिंद्र ने बताया कि बिंझौल चौक पर जलेबी की रेहड़ी के पास जलभराव के कारण करंट फैलने की सूचना मिली थी। स्थानीय लोगों के अनुसार, खंभे के पास से गुजर रहे तीन लोग करंट की चपेट में आ गए। आसपास के लोगों ने तुरंत बिजली आपूर्ति बंद कराई।
विज्ञापन


प्रदीप को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए करनाल रेफर कर दिया गया। पुलिस के अनुसार, घायलों या उनके परिजनों के बयान अथवा शिकायत मिलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed