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Panipat News: बुजुर्ग महिला ने नहर में कूदकर दी जान

Thu, 12 Nov 2026 02:54 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 02:54 AM IST
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Elderly woman took her own life by jumping into a canal.
मतलौडा। सींक गांव में पाली देवी (70) ने हांसी ब्रांच नहर में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों के अनुसार महिला पिछले कुछ समय से दिमागी रूप से परेशान चल रही थी। बुधवार को वह अचानक घर से निकलकर नहर की तरफ पहुंच गई और छलांग लगा दी।
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घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों की मदद से तलाश शुरू की गई। महिला का शव घटना स्थल से करीब एक किलोमीटर आगे पाथरी गांव के पास नहर से बाहर निकाला गया। महिला के परिवार में तीन लड़के व एक लड़की हैं। मतलौडा थाना प्रभारी राकेश ने बताया कि पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर लिए हैं। संवाद
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