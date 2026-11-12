Panipat News: बुजुर्ग महिला ने नहर में कूदकर दी जान
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 02:54 AM IST
Updated Thu, 12 Nov 2026 02:54 AM IST
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मतलौडा। सींक गांव में पाली देवी (70) ने हांसी ब्रांच नहर में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों के अनुसार महिला पिछले कुछ समय से दिमागी रूप से परेशान चल रही थी। बुधवार को वह अचानक घर से निकलकर नहर की तरफ पहुंच गई और छलांग लगा दी।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों की मदद से तलाश शुरू की गई। महिला का शव घटना स्थल से करीब एक किलोमीटर आगे पाथरी गांव के पास नहर से बाहर निकाला गया। महिला के परिवार में तीन लड़के व एक लड़की हैं। मतलौडा थाना प्रभारी राकेश ने बताया कि पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर लिए हैं। संवाद
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घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों की मदद से तलाश शुरू की गई। महिला का शव घटना स्थल से करीब एक किलोमीटर आगे पाथरी गांव के पास नहर से बाहर निकाला गया। महिला के परिवार में तीन लड़के व एक लड़की हैं। मतलौडा थाना प्रभारी राकेश ने बताया कि पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर लिए हैं। संवाद
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