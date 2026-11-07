Panipat News: बिंझौल की कॉलोनियों में चला नशा मुक्ति जागरूकता अभियान, लोगों को दिलाई शपथ
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 06:37 PM IST
Updated Sat, 07 Nov 2026 06:37 PM IST
विज्ञापन
माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। पुलिस ने डीएसपी प्रणय कुमार की देखरेख में शनिवार को बिंझौल मोड़ कॉलोनी, आशाराम कॉलोनी और अमर कुंज कॉलोनी में डोर-टू-डोर जागरूकता अभियान चलाया गया। पुलिस टीम ने कॉलोनी वासियों को नशे के गंभीर दुष्परिणामों की विस्तृत जानकारी दी और जीवन में कभी भी नशा न करने की शपथ दिलाई।
डीएसपी प्रणय कुमार ने बताया कि नशा पीड़ित व्यक्तियों का सरकारी अस्पताल पानीपत में मुफ्त इलाज करवाया जाएगा। नशा बेचने वालों की गुप्त सूचना हेल्पलाइन नंबर 1933 पर देने के लिए लोगों को जागरूक किया गया।
विज्ञापन
पानीपत। पुलिस ने डीएसपी प्रणय कुमार की देखरेख में शनिवार को बिंझौल मोड़ कॉलोनी, आशाराम कॉलोनी और अमर कुंज कॉलोनी में डोर-टू-डोर जागरूकता अभियान चलाया गया। पुलिस टीम ने कॉलोनी वासियों को नशे के गंभीर दुष्परिणामों की विस्तृत जानकारी दी और जीवन में कभी भी नशा न करने की शपथ दिलाई।
डीएसपी प्रणय कुमार ने बताया कि नशा पीड़ित व्यक्तियों का सरकारी अस्पताल पानीपत में मुफ्त इलाज करवाया जाएगा। नशा बेचने वालों की गुप्त सूचना हेल्पलाइन नंबर 1933 पर देने के लिए लोगों को जागरूक किया गया।
विज्ञापन